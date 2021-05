INWIT al primo Stakeholder Forum: sostenibilità per creare valore

INWIT

(Teleborsa) -, trasmesso oggi in diretta streaming, con la partecipazione di, Ad di INWIT,, Direttore External Relations & Communication INWIT,, Presidente Comitato Sostenibilità INWIT e comitato ESG SNAM,, Direttore Innovability ENEL Group,, Presidente Valore D e Chair G20 Empowerment,, Partner Sustainability Services Deloitte.Il Forum si inserisce neldalla Società nell’ultimo anno e che ha visto l’approvazione dele la pubblicazione del Report Integratoed è il frutto della consapevolezza che lapassa necessariamente dalle relazioni con gli stakeholder, quali parte integrante di una gestione responsabile e sostenibile del business.Il Forum è stato aperto da Giovanni Ferigo, Ad di INWIT, che ha raccontato l’importante, data di efficacia della fusione con Vodafone Towers . "Per rendere strutturale questa trasformazione - ha spiegato Ferigo - abbiamo deciso di accelerare sull’integrazione dei valori ESG nelle scelte e nelle strategie aziendali, con la convinzione che rappresenti un driver per la creazione di valore nel lungo periodo".Una mattinata piena di spunti di riflessione suisia globali che di settore, tra cui l’importanza di una governance forte, il ruolo dellaper la lotta ale la necessità di accelerare sullaIl forum si è concluso con un momento diintervenuti, che si sono espressi in particolar modo sulle tematiche che influenzano la capacità per la Società di creare valore nel breve, medio e lungo periodo.