ERG acquisisce Omniwatt ed entra nel mercato fotovoltaico francese

ERG

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e quotata sull'MTA, ha, società francese titolare di un portafoglio composto da cinque parchi eolici per un totale di 58 MW e due parchi fotovoltaici per un totale di 22 MW. L'operazione, che segna, è stata portata a termine con la controllata ERG Eolienne France, che ha sottoscritto un accordo con FPCI Capenergie 3, fondo gestito dal private equity investor parigino Omnes Capital.ll valore dell'operazione in termini di. L'EBITDA medio atteso è di circa 11 milioni di euro e la posizione finanziaria netta a fine 2020 di 101 milioni di euro. Il closing dell'operazione è previsto entro, una volta ottenuta l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze francese."Con questa operazione, coerente con il Piano Industriale 2021-2025, entriamo nel mercato fotovoltaico francese e incrementiamo la capacità installata nel paese a quasi 500MW - ha commentatodi ERG - Lo faremo attraverso modalità die con un portafoglio di elevata qualità, ubicato in prossimità di altri nostri asset operativi e logistici del Gruppo con importanti sinergie operative".L'entrata media in esercizio del portafoglio è il 2017, gli impianti beneficiano di un regime tariffario incentivato con scadenza media nel 2034 e la, pari a oltre 2400 ore equivalenti per gli asset eolici e oltre 1200 ore equivalenti per quelli fotovoltaici e corrispondenti a 95 kt di emissione di CO2 evitata ogni anno, sottolinea ERG in una nota.