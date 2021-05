Fisco, Letta: "Dote ai 18enni tassando eredità oltre i 5 milioni". Ma Draghi frena

(Teleborsa) - "Una dote per i diciottenni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro) ma chiedendo all'1% più ricco del Paese di pagarla con la tassa di successione". Questa la proposta lanciata ieri dalNel dettaglio la proposta prevede unada finanziare con un aumento delle tasse di successione e donazione sui patrimoni sopra i 5 milioni. L'assegno – spiega Letta – riguarderebbe "circa 280mila ragazze e ragazzi ogni anno" ovvero "il 50% di chi diventa maggiorenne", e verrà assegnata "sulla base dell'Isee familiare". Complessivamente, il"finanziabili tramite la revisione in senso progressivo delle aliquote sull'imposta sulle successioni e donazioni". In particolare, "mantenendo la franchigia di 1 milione di euro e".L'operazione, spiega il Pd, verrebbe finanziata agendo sulle". La "dote" dovrebbe essere spesa per "formazione e istruzione", oppure per "lavoro e piccola imprenditoria" o, infine, per coprire i costi di "casa e alloggio".La prospettiva di incrementare l'aliquota di tassazione per eredità o donazioni superiori a 5 milioni di euro tra genitori e figli – attualmente in, tra le più basse in Europa () – si è subito scontrata con un categorico "no" del centrodestra. E sul tema ha frenato anche Mario Draghi. "Non ne abbiamo mai parlato, ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini, ma di darli" si è limitato a commentare il premier.Per il Pd l'intervento andrebbe anche a colmare, almeno in parte, il divario attuale tra la tassazione prevista in Italia per successioni e donazioni e quella in vigore nei principali Paesi europei. "Oggi dalle tasse di successione – fa sapere il Nazareno – l'incassa circa, contro i, ie i. In Italia i soldi guadagnati sono tassati troppo, quelli ricevuti da grosse eredità poco o nulla".