Askoll EVA, accordo strategico con Athena

Askoll EVA

(Teleborsa) -- azienda attiva nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie - ha siglato un importante accordo strategico con Athena - gruppo internazionale con sede ad Alonte e leader nella distribuzione di prodotti tecnologici - per la commercializzazione delle proprie e-bike, presso la GrandeDistribuzione Specializzata oltre che ai retailer e i canali on-line in Italia, Slovenia, Spagna, Portogallo, Andorra, Malta, San Marino e Città del Vaticano.Askoll EVA ha scelto Athena per il suo approccio distributivo moderno, che contempla un’ampia gamma di servizi commerciali, logistici, marketing e post-vendita per garantire la crescita del brand nei mercati di riferimento.in esclusiva presso la GDS e senza esclusiva presso i retailer e canali on-line, ad eccezione di Spagna, Slovenia, Andorra e Portogallo, dove Athena avrà l’esclusiva di distribuzione delle e-bike anche per il canale retail (rivenditori specializzati).L’accordo prevede un volume minimo di acquisto per il 2021 pari a 700 E-bike.