Borsa, il 26 maggio debuttano titoli G Rent su AIM

(Teleborsa) - G Rent, che- proptech company attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso, il cui socio più rilevante è Esperia Investor - haed hadelle azioni ordinarie e dei Warrant G Rent 2021-2024 (“Warrant”) sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese.L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di n. 1.087.500 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato a investitori qualificati italiani, investitori istituzionali esteri e investitori non qualificati, per un controvalore di circa 3,3 milioni di euro, rivolto a investitori istituzionali e non qualificati.Il capitale della Società post collocamento è composto da n. 6.087.500 azioni ordinarie. In base al prezzo di offerta, fissato in 3 euro per azione, la capitalizzazione della Società è pari a circa 18,3 milioni di euro.Alle Azioni di nuova emissione sono abbinati Warrant assegnati gratuitamente nel rapporto di un Warrant per ogni una Azione sottoscritta. Il rapporto di conversione è di 1 Azione ogni 2 Warrant posseduti e il prezzo di conversione è calcolato sul prezzo di IPO (di volta in volta con maggiorazione del prezzo di conversione del 10% per ogni periodo di esercizio).- commenta-. Alla fine del processo di quotazione e dopo un intenso periodo di incontri con investitori, vorrei esprimere un ringraziamento particolare a tutti quelli che hanno manifestato il loro interesse verso il nostro progetto, dai nostri collaboratori, agli investitori e ai consulenti che ci hanno accompagnato in questo percorso.di spicco nel mercato del Luxury Short Rent".Per il percorso di quotazione in Borsa nel segmento AIM dedicato alle PMI, G Rent ha scelto Ambromobiliare SpA come Advisor Finanziario; Banca Finnat come Nomad e Global Coordinator; BDO Italia quale Advisor contabile; Nctm quale consulente legale.