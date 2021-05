Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si muovono con segni contrastanti le principali borse asiatiche dopo la chiusura poco mossa di Wall Street, la vigilia.Prevale la cautela a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,56%, arrestando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che avanza dello 0,36%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,38%; sui livelli della vigilia(-0,19%).Consolida i livelli della vigilia(+0,15%); guadagni frazionali per(+0,34%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,08%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%.Il rendimento dell'tratta allo 0,08%, mentre il rendimento delè pari al 3,07%.