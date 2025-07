Listini asiatici in ordine sparso, i dazi Usa frenano ancora i mercati

Tokyo

(Teleborsa) - Segno meno per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,05%, interrompendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata il 23 del mese scorso, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,02%.Con l'avvicinarsi del 9 luglio, scadenza entro la quale l'amministrazione Trump ha intenzione di chiudere isui cosiddetti, diventa sempre più instabile il sentiment degli investitori. Se da un lato l'accordo trasembrava avesse generato in clima di fiducia sui mercati, dall'altro le minacce di Washington di nuove misure anche contro i Paesi alleati continuano a generare incertezza.Il presidente Trump ha infatti criticato aspramente i negoziati commerciali in corso con il, lamentando che Tokyo si rifiuta di importarecoltivato negli Stati Uniti, nonostante affermi di averne una carenza a livello nazionale e definendolo "viziato". Il presidente Usa ha poi fatto intendere che è pronto a inviare agli alleati giapponesi anche una notifica tariffaria.Il mercato di Hong Kong è rimasto chiuso per la Festa Pubblica.In denaro(+1,21%), mentre consolida i livelli della vigilia(+0,08%)così come(+0,08%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,03%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,06%.Il rendimento dell'è pari 1,39%, mentre il rendimento delscambia 1,65%.