CDP, Profumo: "Bene rinnovo vertici con Scannapieco. Grazie a Palermo per il lavoro svolto"

(Teleborsa) - "Leesprimono soddisfazione per la. Al, vanno i nostri sinceri auguri di buon lavoro. Le sue competenze e la sua rete di relazioni, intessute nel corso della sua lunga esperienza alla guida della Bei e del Fei, saranno molto utili nella fase di messa a terra del PNRR, che si aprirà nei prossimi mesi". È quanto ha dichiarato il, in merito al rinnovo del Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti."Siamo convinti – ha aggiunto Profumo – che il Consiglio appena insediato, guidato dalrinnovato nel suo incarico, proseguirà nella direzione intrapresa in questi anni per concorrere allo sviluppo sostenibile dell'Italia. Un ringraziamento sentito va a tutto il Consiglio uscente e alla struttura di Cassa, per aver portato avanti con successo l'attuazione del Piano industriale 2019-2021, nonostante la fase di estrema difficoltà legata alla pandemia che abbiamo attraversato. A, infine, rinnoviamo i sinceri ringraziamenti per l'altissima qualità e professionalità del lavoro svolto e gli esprimiamo i migliori auguri per le sue future attività professionali".