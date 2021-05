Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Intanto è salita lanel mese di maggio, con l'indice che misura il sentiment complessivo in crescita a 114,5 punti dai 110,5 punti del mese precedenteSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,22. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.893,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 66,95 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,90%.composta, che cresce di un modesto +0,5%,è stabile, riportando un moderato +0,18%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,46%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.099 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 27.493 punti.Poco sopra la parità il(+0,61%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,44%).di Milano, troviamo(+1,98%),(+1,54%),(+0,86%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,49%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,97%.di Milano,(+11,86%),(+7,58%),(+2,98%) e(+2,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,34%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,09%.scende dell'1,07%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.