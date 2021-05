Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 34.529 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.204 punti.Guadagni frazionali per il(+0,21%); pressoché invariato l'(+0,05%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settoredel Dow Jones,(+5,51%),(+1,12%),(+0,75%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,49%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,88%),(+3,63%),(+3,24%) e(+3,05%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,38 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,29%.Sensibili perdite per, in calo del 2,04%.