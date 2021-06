Confindustria, prospettive più positive ma avverte: "Qualsiasi imprevisto potrebbe fare dirottare la ripresa"

(Teleborsa) - La produzione industriale italiana è, dopo il recupero già registrato nel primo trimestre (+0,9%).in marzo (-0,1%), in aprile e maggio l’attività è avanzata a un ritmo moderato (+0,3% e +0,4% rispettivamente), sostenuta da entrambe le componenti della domanda.E' la fotografia scattata dalche evidenzia come gli imprenditori mostrino un: l’indice di fiducia è salito in maggio sui livelli massimi dall’autunno del 2017, in linea con il miglioramento della crisi sanitaria e l’allentamento delle restrizioni. Scorte basse e domanda in accelerazione preannuncianoCi sono "molte ragioni - osserva il CSC - per essere ottimisti sulle prospettive dell'economia italiana, anche in base ai programmi previsti nel PNRR. La condizione principale, però, è che la campagna vaccinale continui in maniera efficiente e che la crisi sanitaria vada gradualmente verso una soluzione definitiva.".