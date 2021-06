Gismondi 1754, due vendite speciali per 674 mila euro a maggio

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su AIM Italia, ha annunciato di aver concluso, nelle ultime settimane di maggio,dal valore complessivo di, grazie a due importanti realizzazioni taylor made.In particolare, Gismondi 1754 ha realizzato unin oro e diamanti dal valore di 590.000 euro, creato e venduto ad un cliente privato americano in Texas, e uncon diamanti abbinato al girocollo progettato e venduto a un cliente inglese per un valore di 84.000 euro."Il rapporto di massima fidelizzazione e forte empatia motivazionale con la nostra clientela e la ormai riconosciuta credibilità della manifattura di un gioiello Gismondi 1754 portano a, e fanno sì che vendite di tale calibro nascano e vengano concluse anche mediante app digitali, con consegna dei preziosi gioielli direttamente presso il domicilio dei clienti - ha commentatodi Gismondi 1754 - Siamo davvero molto onorati per queste vendite speciali e per come vediamo riconosciuto il valore del nostro brand nel mondo".