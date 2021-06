In pesante rosso Etsy, un giorno dopo l'acquisizione di Depop

Etsy

(Teleborsa) - Peggiora la performance di, con un, portandosi a 168,8. L'azienda di e-commerce (specializzata in prodotti artigianali e vintage) aveva guadagnato il 7% nella seduta di ieri, a seguito dell'acquisizione per 1,625 miliardi di dollari di, app per vedere e acquistare capi usati e vintage.L'azienda aveva. Spinta dal mutamento delle abitudini durante la pandemia, aveva sperimentato un rally che l'aveva portata fino ai 238 dollari per azione a inizio febbraio, prima di scendere sotto quota 160 a inizio maggio, colpita dalla rotazione degli investitori verso titoli che più beneficeranno delle riaperture."Nel breve termine, stanno soffrendo per il successo della pandemia. Sono cresciuti così significativamente e così velocemente durante la pandemia che, e questo è fondamentalmente ciò che il CFO Rachel Glaser ha dichiarato e ha davvero deluso l'intero mercato", ha commentato a CNBA Gina Sanchez, CEO di Chantico Global.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 166,6 e successiva 164,4. Resistenza a 171,8.