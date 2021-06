Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.577 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.193 punti.In rosso il(-1,07%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,42%).(+0,53%) e(+0,51%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-1,22%),(-0,91%) e(-0,73%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,44%),(+2,16%),(+1,79%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,16%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,09%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.(+3,37%),(+2,83%),(+2,60%) e(+2,10%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -27,81%.In caduta libera, che affonda del 5,33%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,14 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,98%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Variazione occupati (atteso 650K unità; preced. 266K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 5,9%; preced. 6,1%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,2%; preced. 1,1%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,3%).