Acquisti sui petroliferi, Saras guida i rialzi

Eni

Tenaris

Saras

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i titoli petroliferi di Piazza Affari, nonostante i prezzi del greggio siano in ribasso, con gli investitori che attendono passi in avanti ai. Le trattative di questa settimana sono cruciali affinché gli Stati Uniti revochino le sanzioni sui settori petrolifero, bancario e marittimo del Paese mediorientale.I future suldi agosto hanno raggiunto i 71,71 dollari al barile, in calo dello 0,25%. I future sul(WTI) di luglio scambiano in perdita dello 0,27% a 69,43 dollari al barile.Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, tengonoche guadagna lo 0,23% eche avanza dello 0,89%. Tra gli altri player del comparto,guida i rialzi fuori dal principale paniere con un balzo del 14% circa. Ad innescare gli acquisti sul titolo del gruppo attivo nel settore della raffinazione del petrolio contribuiscono le parole diche ha ipotizzato la possibilità di un'OPA sulla società di raffinazione che fa capo alla famiglia Moratti.