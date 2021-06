Cina, import cresce al ritmo più alto degli ultimi 10 anni

(Teleborsa) -, anche se le prime raggiungono la crescita più elevata degli ultimi dieci anni, anche a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. L'export, secondo gli esperti, è invece stato impattato dalla recrudescenza di casi di Covid-19 in diverse città, che hanno avuto un impatto sull'attività di porti cruciali per il commercio del Paese.Lesono aumentate del 27,9%, dopo il +32,3% registrato ad aprile e rispetto al +32,1% atteso dagli analisti, mentre lesono aumentate del 51,1% (dato più alto dal gennaio 2011), dopo il +43,1% precedente e rispetto al +51,5% atteso. I dati sono stati rilasciati dalla General Administration of Customs, ovvero l'agenzia delle dogane cinesi."L'export ha sorpreso un po' al ribasso, forse a causa dei casi di Covid-19 nella provincia del Guangdong che hanno rallentato il lavoro nei", ha commentato Zhiwei Zhang, capo economista di Pinpoint Asset Management, aggiungendo che probabilmente il giro d'affari nei porti del Guangdong rimarrà più contenuto del solito anche a giugno.A maggio si è quindi registrato undi 45,53 miliardi di dollari, in frenata sia sul consensus degli analisti di 50,5 miliardi, ma superiore ai 42,86 miliardi di dollari del mese precedente.