Oil & Gas, Contango si fonde con Independence Energy

(Teleborsa) - Independence Energy, società controllata da KKR Energy Real Assets, e, società texana quotata a Wall Street, hanno annunciato oggi che hanno stipulato un. La transazione saràe l'operazione, approvata all'unanimità dai CdA di entrambe le società, creerà una compagnia petrolifera e del gas "diversificata e a bassa leva finanziaria, focalizzata sul consolidamento".Al completamento della transazione, gli azionisti di Independence deterranno circa il 76% e gli azionisti di Contango deterranno circa il 24% della società combinata. Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni di Contango di 5,62 dollari del 7 giugno 2021 e in base ai termini della transazione proposta, la società combinata avrà unae un enterprise value di circa 5,7 miliardi di dollari."Si tratta di una fusione molto vantaggiosa per gli azionisti di Contango, in quanto fornisce un sostanziale- ha affermato John Goff, chiarman di Contango - Il desiderio di KKR di posizionare l'azienda combinata come la loro piattaforma principale a lungo termine per concentrarsi sul consolidamento del settore è una testimonianza di ciò che il team Contango ha creato".