USA, stoccaggi gas ultima settimana +33 BCF
(Teleborsa) - Salgono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 7 novembre 2025 sono risultati in aumento di 45 BCF (billion cubic feet). Il dato si rivela superiore al consensus (+34 BCF).

La settimana prima si era registrato un aumento di 33 BCF.

Le scorte totali si sono dunque portate a 3.960 miliardi di piedi cubici, risultando in calo dello 0,2% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.966 BCF) e in crescita del 4,5% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.788 BCF.
