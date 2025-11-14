USA, stoccaggi gas ultima settimana +33 BCF

(Teleborsa) - Salgono più delle attese glidinegli USA. Secondo l'(EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 7 novembre 2025 sono risultati in aumento di(billion cubic feet). Il dato si rivela superiore al consensus (+34 BCF).Lasi era registrato un aumento di 33 BCF.Lesi sono dunque portate a, risultando in calo dello 0,2% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.966 BCF) e in crescita del 4,5% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.788 BCF.