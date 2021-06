Vera Therapeutics brilla promossa da Jefferies

Vera Therapeutics

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 16,22%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione decisa da Jefferies. Gli analisti dell'ufficio studi hanno avviato la copertura sul titolo del gruppo biotech con giudizio "buy" e target price a 27 dollari.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 18 USD, con il supporto più immediato individuato in area 14,01. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12,39.