Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

telecomunicazioni

finanziario

beni industriali

materiali

Merck

Procter & Gamble

Salesforce.Com

Amgen

Honeywell International

Caterpillar

Boeing

Goldman Sachs

KLA-Tencor

Twenty-First Century Fox

FOX

Adobe Systems

Dish Network

Bed Bath & Beyond

Micron Technology

Western Digital

(Teleborsa) -, che scambia sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.586 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.233 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Guadagni frazionali per il(+0,47%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,26%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,59%) e(+0,54%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,68%),(-0,53%) e(-0,43%).Al top tra i(+1,73%),(+0,86%),(+0,79%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,10%.scende dell'1,09%.Calo deciso per, che segna un -1,01%.Tra i(+2,26%),(+1,72%),(+1,71%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,63%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.