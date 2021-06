Klarna, nuovo round di finanziamento: ora vale 45,6 miliardi

Softbank

(Teleborsa) -, startup fintech svedese che fornisce servizi finanziari online, ha chiuso undi dollari, che porta la sua. Questo valore continua a renderla l'impresa innovativa con la maggior valutazione in Europa, ed è significativamente superiore ai 31 miliardi di dollari dell'ultimo round, risalente solo a tre mesi fa . Il business principale della startup consiste nel gestire le richieste di pagamento dei negozi online e i pagamenti dei clienti, consentendo loro di dilazionare il pagamento gestendo tutto da un'app.L'investimento è stato condotto dal fondo Vision Fund 2 die ha visto la partecipazione di realtà già presenti in Klarna come Adit Ventures, Honeycomb Asset Management e WestCap Group, con l'obiettivo die presidiare ancora di più la crescita globale in ambito retail. Il panel di investitori di Klarna include, inoltre, Sequoia Capital, SilverLake, Dragoneer, Permira, Commonwealth Bank of Australia, Bestseller Group, Ant Group, Northzone, GIC – il fondo sovrano di Singapore, e altri fondi e capitali gestiti da BlackRock e HMI.che prevedono costi fissi e interessi e si stanno muovendo sempre di più verso le carte di debito, cercando al contempo esperienze retail che possano meglio rispondere alle loro esigenze - ha commentato Sebastian Siemiatkowski, Founder e CEO di Klarna - L'alternativa più trasparente e conveniente offerta da Klarna ben risponde a tali preferenze e questo ci ha garantito di crescere a livello internazionale".