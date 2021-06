Seduta positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che avanza a 34.601 punti (+0,44%), spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.244 punti (+0,58%). Buona la prestazione del(+0,92%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,66%).Gli investitori hanno quindi reagito positivamente ai dati chiave sull'inflazione , nonostante questi mostrino un. Il report sull'inflazione era uno dei pochi dati importanti rimasti in vista della prossima riunione della FED del 15-16 giugno.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,69%),(+0,84%) e(+0,68%).del Dow Jones,(+3,56%),(+3,23%),(+2,32%) e(+1,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,18%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,88%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%.Tra i(+3,78%),(+3,20%),(+2,88%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,90%.In caduta libera, che affonda del 3,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,90%.scende dell'1,75%.