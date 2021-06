Audizioni in IX Commissione Trasporti sul settore aereo

(Teleborsa) -per una serie di audizioni informali sulle prospettive del settore del trasporto aereo e sulla. Sarà proprio un gruppo di lavoratori Air Italy a intervenire alle ore 10, seguito dai rappresentanti sindacali di Cgil-Filt, Cisl-Fit, Uiltrasporti ed Ugl Trasporto Aereo.Alle 11:30 sarà la volta di Anpac, Anpav, AP - Associazione piloti, Cobas, Confael ed Usb.Infine, alle 18:30, la IX commissione Trasporti esaminerà la proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac). L’argomento prevede una seconda seduta in programma mercoledì 16 giugno alle ore 15.