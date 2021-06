Crowdfunding, Jamin Portofino supera in 3 giorni obiettivo minimo raccolta

(Teleborsa) - Con il lancio della sua prima campagna di equity crowdfunding su– la principale piattaforma italiana nel settore per capitale raccolto –prima azienda in Italia per ilche affronta con metodo scientifico la ricerca sulla conservazione in mare, ha, superando così l'obiettivo minimo di raccolta.L'obiettivo della campagna, – si legge in una nota – è quello di raccogliereper incrementare le attività di ricerca e sviluppo, grazie alla c, ampliare i servizi alle cantine e realizzare la. Grazie al crowdfunding, Jamin punta a consolidare la propria presenza sul mercato internazionale, portando così all'estero l'esperienza italiana di cantinamento subacqueo e sviluppando tecnologie nel campo dell'anticontraffazione. L'azienda sta infatti sviluppandoper proteggere l'unicità e l'origine di ogni bottiglia depositata sui fondali marini."Il riscontro al lancio della campagna di crowdfunding ha superato le aspettative, un segnale davvero incoraggiante per Jamin e per tutto il settore – ha affermato–. Gli UnderWaterWines si stanno affermando non solo presso gli operatori di settore ma sempre più anche nel grande pubblico. Ci auguriamo che la campagna prosegua con successo anche per poter continuare a contribuire a questa rivoluzione del settore enologico".Entrata nel mercato nel 2018, Jamin è la prima società ad aver applicato ilcreando il primoaffinato inQuesto metodo innovativo consente al vino, sott'acqua, di evolvere le sue caratteristiche grazie a fattori fisici unici, alcuni dei quali difficilmente riproducibili in cantina, quali pressione, moto delle correnti marine, temperatura costante e assenza di luce. Inoltre, questa tecnica permette di conservare più a lungo inalterate le caratteristiche inconfondibili dei singoli vini, aspetto di primaria importanza specie nell'attuale contesto pandemico in cui le cantine soffrono di numerosi invenduti.