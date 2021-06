ENAV si aggiudica contratto in Australia. Simioni: "Puntiamo da tempo su Far East"

ENAV

(Teleborsa) -. La società leader nei sistemi di gestione del trasporto aereo, attraverso la sua controllata IDS AirNav, ha firmato un contratto della durata di 30 mesi,, con, il service provider australiano per i servizi alla navigazione aerea, per modernizzare il sistema di(AIM)."ASA gestisce uno dei più estesi spazi aerei al mondo", ha ricordato l'Ad di ENAV,i, sottolineando "il Far East rappresenta uno dei principali mercati su cui puntiamo da tempo". "Questo contratto - ha aggiunto - è la dimostrazione che il nuovo modello di business non regolato che stiamo sviluppando, unito agli investimenti in ricerca e sviluppo e in competenze tecniche, sta dando ottimi risultati nonostante la crisi del settore dovuta alla pandemia"IDS AirNav fornirà unper pubblicazione aeronautica elettronica e la cartografia aeronautica integrata basata su(sistema IDS AirNav ICE).Questo nuovo contratto consentirà ad Airservices Australia di aumentare significativamente l'efficienza del processo di pubblicazione cartografica secondo gli standard ICAO e costituisce una solida base per aumentare ancora le capacità del sistema.