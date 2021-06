Nasce AlisCargo Airlines

(Teleborsa) - Un messaggio sul sito web dedicato ha annunciato al costituzione diL’iniziativa viene ricondotta a, con Francesco Rebaudo in veste di amministratore delegato., comune attiguo alle infrastrutture di Malpensa, nasce con un capitale sociale di 6,7 milioni di euro, per il 75% di proprietà della Alis Cargo Srl e il restante 25% suddiviso tra Globalsky Srl, Zhao Bingqian e A Plus International Express Parcel (Uk) Ltd.La nuova compagnia aerea cargobasato a Malpensa.