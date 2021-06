The Italian Sea Group, procede la progettazione del maxi-catamarano

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, operatore globale della nautica di lusso da poco quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha comunicato l'avvio della fasedi. Il nuovo yacht Admiral avrà una lunghezza di 46,5 mt, l'eccezionale larghezza di 17,30 mt e un imponente albero di 50 mt. L'ordine è stato acquisito nel corso del primo trimestre 2021 e la costruzione avverrà nel cantiere di Marina di Carrara.Nel team di progettazione ci sono Fraser Yacht, che si occuperà del Project Management, mentre gli architetti e designer navali Axel de Beaufort e Guillaume Verdier si occuperanno del design degli interni e degli esterni. "Questo progetto conferma la nostra attitudine a superare qualsiasi limite - commenta, fondatore e CEO di The Italian Sea Group - approcciando in tal modo anche al mondo della vela e aprendo a The Italian Sea Group".The Italian Sea Group sta registrando un prestazione positiva nella sessione odierna, con il titoloa quota 6,3 euro per azione.