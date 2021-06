General Motors aumenta gli investimenti in veicoli elettrici e a guida autonoma

General Motors

(Teleborsa) -ha annunciato chedal 2020 al 2025 a 35 miliardi di dollari. L'annuncio odierno corrisponde a un incremento del 75% rispetto al suo impegno iniziale annunciato prima della pandemia e del 30% rispetto a quanto reso noto a fine 2020."Stiamo investendo in modo aggressivo in un piano completo e altamente integrato per assicurarci che GM sia leader in tutti gli aspetti della trasformazione verso un futuro più sostenibile - ha affermato Mary Barra, presidente e CEO della società - GM sta puntando a vendite globali di veicoli elettrici annuali di oltre 1 milione entro il 2025 e stiamo aumentando i nostri investimenti per scalare più velocemente perché, insieme alla domanda dei clienti per il nostro portafoglio di prodotti".Questi investimenti sono resi possibili dalla forte attività sottostante di GM, incluso l'EBIT rettificato a livelli record negli ultimi tre trimestri, sottolinea la società in una nota. GM ora prevede di fornire, nonostante l'impatto a livello di settore della carenza di semiconduttori. La società di Detroit ora prevede che il suo EBIT rettificato del primo semestre sarà compreso tra 8,5 e 9,5 miliardi di dollari a causa della forte domanda, dei risultati migliori del previsto di GM Financial e del miglioramento della produzione a breve termine (per merito della gestione dell'approvvigionamento di chip).