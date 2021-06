Scuola, ANIEF: "Tfa sostegno, nei prossimi anni possibili nuovi 90mila posti per conseguire la specializzazione"

(Teleborsa) - "Per coprire posti vacanti per il sostegno, con il ministero dell'Università, abbiamo avanzato al Mef richiesta di attivazione di percorsi per 90mila posti per il 2021- 2024 con un forte incremento dell'offerta formativa. È stato inoltre chiesta l'attivazione di oltre 15mila posti per il VI Ciclo per complessivi 25mila posti disposti". È quanto ha annunciato il, oggi in question time rispondendo aLa stessanel contenzioso che ha portato alla sentenza in consiglio di Stato sulle illegittimità del numero programmato dei bandi di concorso precedenti per l'accesso ai corsi, in considerazione di bisogni rilevati."È un primo passo: ora – ha commentato il– bisogna garantire l'assunzione in ruolo entro il primo settembre di tutti i docenti specializzati o anche senza specializzazione dalle graduatorie per le supplenze come da richiesto dal nostro sindacato".