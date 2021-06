IEG Wellness Network: nel 2021 eventi in Europa, Asia e Nord America

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Fino a novembreriunirà le aziende dell'industria internazionale del settore, operatori, istruttori, catene di palestre, centri sportivi, grazie a, le manifestazioni fieristiche dedicate all'industry dislocate in tre continenti,, già svoltesi a febbraio e maggio a Dubai; D(16-17 luglio, Dubai);(24-26 settembre, Rimini, Italia);(28-30 ottobre, Dubai);(25-27 novembre, Léon, Guanajuato, Mexico).Ieri si è svolta la presentazione diche, ancor prima di esordire, – sottolinea IEG in una nota – si contraddistingue per il suo expertise internazionale d'eccellenza. Mexico Active & Sport Expo, piattaforma ed evento leader in America Latina per professionisti e appassionati dell'industry – nata dalla maxi joint-venture tra due dei principali organizzatori fieristici sul mercato,con la sua società controllata– è prossima a debuttare dal 25 al 27 novembre al Poliforum Léon a Guanajuato in Mexico. L'esperienza sul territorio maturata da Hannover Fairs Mexico – spiega la nota – si è unita alla conoscenza dell'industry del fitness di IEG che, attraverso la sua HBG Events, è reduce a Dubai dal recente successo della prima edizionela due giorni di talk sul mondo del fitness che ha riunito oltre 350 professionisti per una ventina di eventi, tra workshop e seminari, e più di 150 executive e decisori strategici dell'industry solo nella seconda giornata, e che annovera nel suo portfolio la più grande manifestazione fieristica del Middle East del settore, Dubai Muscle Show e Dubai Active oltre alla competizione di bodybuilding Dubai Muscle Classic e Dubai Muscle Classic Summer Edition.In Italia,è organizzatore di, la grande kermesse internazionale dedicata a fitness, sport e benessere, che torna alla fiera di Rimini dal 24 al 26 settembre prossimi.Con il duplice obiettivo di massimizzare opportunità e scambi commerciali e di promuovere lo sport, le attività all'aria aperta e stili di vita più sani in un unico grande evento annuale,abbraccerà tutte le filiere interessate – nutrizione, abbigliamento e accessori, fitness, attrezzatura, salute e benessere, sport ed entertainment – e si svolgerà strategicamente nel cuore pulsante del Messico, tra Città del Messico, Guadalajara e Monterrey, ossia nella città di Léon, nello stato di Guanajuato, un'area in cui si concentra una popolazione di 30 milioni di persone. León è ben accessibile e gode di infrastrutture eccellenti, con un aeroporto internazionale e uno dei più grandi spazi espositivi e congressuali di livello mondiale, Poliforum León.