In rosso Tokyo con le altre piazze asiatiche

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta negativa per le principali piazze asiatiche che hanno seguito il ribasso messo a segno dal listino americano dopo che. Dalla due giorni di meeting, la banca centrale statunitense ha indicato cheprima di quanto si pensasse in precedenza. La maggioranza dei banchieri centrali si attende un, dunque la Fed potrebbe aver trasmesso ai mercati un messaggio più "hawkish" (da falco) di quanto ci si aspettasse. Tuttavia, le opinioni ancora divergenti tra i membri del board suggeriscono cheSegno meno in chiusura per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1%, mentre, al contrario,termina la giornata in aumento dello 0,95%.Senza direzione(+0,17%); in lieve ribasso(-0,45%).Sui livelli della vigilia(-0,12%); in frazionale calo(-0,4%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,1%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,47%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari allo 0,06%, mentre il rendimento delscambia al 3,13%.