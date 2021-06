Fincantieri, Bono: "Con sblocco licenziamenti prepararsi a riassorbire esuberi"

(Teleborsa) - "Qualcuno mi chiede se sono favorevole o no al blocco dei licenziamenti. Io penso che le situazioni di emergenza vadano affrontate dal punto di vista dell'emergenza ma una volta che avremo sbloccato i licenziamenti, non c'è dubbio che le aziende che sono in crisi licenzieranno, se no chiudono. E quelle persone dove le mettiamo? Non vedo quale può essere l'idea dopo. Dobbiamo pensare a sostituire alcuni settori maturi perché cambia il mercato e cambiano i consumi". È quanto ha affermato lparlando, a Genova, della discussione sulloa margine del"È chiaro – ha proseguito Bono – che una situazione di emergenza va affrontata anche con strumenti di emergenza, maPrima o poi finirà e e allora il Paese si deve preparare prima a vedere come riassorbire, se ci saranno degli esuberi. Noi, blocco o no dei licenziamenti, stiamo assumendo tantissimo, continuiamo ad assumere, stiamo facendo una bella infornata anche di giovani nel settore militare perché aumenta il lavoro. L'economia ha le sue regole. Puoi cercare di indirizzarle, ma prima o poi se un'azienda non ha mercato, non ha tecnici, puoi bloccare tutto ma non c'è nulla da fare. Credo che debba esserci una visione di quello che si può fare e settori sui quali puntare sul futuro. Se vogliamo mantenere l'esistente, secondo me facciamo un errore".L'ad di Fincantieri è intervenuto anche sul"La burocrazia – ha affermato Bono – non la fanno i burocrati, la fanno le leggi. Se si vuole sburocratizzare il Paese bisogna cambiare le leggi".