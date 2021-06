Poste Italiane, plusvalenza di 53 milioni da vendita quota Tink a Visa

Poste Italiane

(Teleborsa) -, attraverso la sua controllata PostePay, ha registrato una(al netto delle imposte) dalla vendita della propria partecipazione del 4,7% fully diluted in Tink al gruppo. Il leader mondiale nel mercato delle carte di credito e debito ha acquisito oggi il 100% della fintech svedese per 1,8 miliardi di euro.Poste Italiane, sottolinea in una nota, ha, pari a 22 milioni di euro, nell'arco di 18 mesi. La plusvalenza comporta un incremento del patrimonio netto tramite "altri utili e perdite complessivi" senza impatto a conto economico. Nonostante la vendita della quota posseduta, la partnership di Poste Italiane con Tink proseguirà, permettendo all'azienda italiana di beneficiare delle opportunità dell'open banking nell'ambito della normativa PSD2.