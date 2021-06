Constellation Brands in rialzo, ricavi primo trimestre sopra attese

Constellation Brands

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titoloche passa di mano con un +2,87%. Il gruppo delle bevande alcoliche ha chiuso il primo trimestre con un giro d'affari pari a 2,19 miliardi di dollari superiore ai 2,02 miliardi delle attese degli analisti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 227,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 226,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 226,3.