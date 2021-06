Mims, il ministro Giovannini ha incontrato il Segretario Generale dell’Ocse Mathias Cormann

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, ha incontrato questo pomeriggio il Segretario Generale dell’Ocse,. Il Ministro Giovannini ha richiamato il ruolo fondamentale che l’può svolgere per facilitare la condivisione delle migliori pratiche a livello internazionale sul, svilupparecon l’obiettivo di agevolare la comparazione tra i diversi livelli di governance (centrale, regionale e locale) e per definire modelli per valutare gli impatti delle politiche sui territori e sulla qualità della vita della popolazione.Il Ministro e il Segretario Generale dell’Ocse hanno avuto uno scambio di vedute sulle iniziative in discussione nei principali contesti internazionali, in particolare in, in merito a possibili piani globali per favorire la realizzazione di infrastrutture di qualità nei paesi a medio e basso reddito, tra cui la(B3W) lanciata al vertice di Carbis Bay.Nel corso dell’incontro è stato auspicato un rafforzamento dellatra il Ministero e l’Ocse finalizzata allo scambio di migliori pratiche nel campo della misurazione d’impatto delle politiche: in particolare gli strumenti di progettazione e valutazione delle infrastrutture sostenibili, la produzione di dati e indicatori omogenei sulle infrastrutture di qualità e confrontabili a livello nazionale e territoriale, al fine di accrescere la loro utilità per la valutazione delle politiche e per misurare l’impatto deglisull’attrattività dei territori. Si è poi discusso del rafforzamento delle politiche diche mettano al centro i servizi pubblici fondamentali per aumentare ildelle persone “L’Ocse svolge un ruolo fondamentale per la definizione di modelli e di indicatori per misurare l’impatto delle politiche volte a favorire uno sviluppo che sia sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale”, ha dichiarato Giovannini.