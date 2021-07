Denaro su StMicroelectronics su annuncio buyback fino a 1,04 miliardi di dollari

STMicroelectronics

FTSE MIB

azienda italo-francese di semiconduttori

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titoloche avanza dello 0,6% dopo aver annunciato un buyback fino a 1,04 miliardi di dollari . La Società intende eseguire il programma di riacquisto allo scopo di adempiere gli obblighi della Società stessa relativi ai piani di incentivazione in azioni a favore dei dipendenti e a servizio del potenziale regolamento delle proprie obbligazioni convertibili in circolazione.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 31,3 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 30,47. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 30,16 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.