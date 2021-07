Palazzo Cipolla, mostra di Manolo Valdés prorogata fino al 25 luglio

(Teleborsa) - Ritrovare lo- dopo i mesi più bui segnati dallaanche grazie al, capace diattraversodellaDopo la chiusura a causa dell'emergenza sanitaria, nuovamente visitabile la grande mostra dell’artista spagnoloche resterà aperta fino a domenica, in virtù di un’ulterioreresa possibile grazie all’impegno della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, che la promuove, e alla disponibilità della galleria e dei prestatori delle opere.La mostra, fortemente voluta da, e realizzata dain collaborazione con lasi avvale del supporto organizzativo died è curata da GL’esposizioneriporta l’artista di Valencia nella Capitale dopo ben 25 anni di assenza: circa unale opere – quadri e sculture in legno, marmo, bronzo, alabastro, ottone, acciaio, ferro, alcune delle quali di imponenti dimensioni – provenienti dallo, che danno conto del percorso creativo di Valdés dai primi(poco dopo la conclusione dell’esperienza di Equipo Crónica)"Abbiamo deciso di offrire ai visitatori l’opportunità di conoscere, apprezzare o rivedere, e al contempo di ritrovare nella bellezza dell’arte lo slancio emotivo per ripartire, accogliendoli a Palazzo Cipolla fino a fine luglio, naturalmente sempre nelle più scrupolose condizioni di sicurezza", ha dichiarato. "Come ho già avuto modo di dire anche allostesso Valdés, io del suo lavoro personalmente apprezzo, in particolare, l’attitudine ad attingere in maniera del tutto naturale al repertorio artistico del passato per riproporlo in, a conferma della mia convinzione che l’arte è un fluire ininterrotto, un dialogo costante tra iNel rispetto delle vigenti normative - si legge nella nota - "lo spazio espositivo di Palazzo Cipolla osserverà i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, ultimo ingresso alle19:00". E'