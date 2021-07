Profit taking su Unipol

Unipol

Gruppo finanziario italiano

FTSE MIB

Unipol

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita del 2,22% sui valori precedenti complice i realizzi dopo la buona performance della vigilia. Driver del rialzo di ieri è stata la notizia del mandato ad Equita, da parte di un gruppo di Coop, di comprare sul mercato fino al 3,35% del capitale di Unipol.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,583 Euro e primo supporto individuato a 4,416. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,75.