Brilla Glencore su nomina nuovo chairman

Glencore

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con une un prezzo pari a 320,9p. Il titolo del gruppo anglo-svizzero, una delle più grandi società minerarie al mondo, è sostenuto dalla nomina dia nuovo chairman.Il consiglio di amministrazione di Glencore ha infatti ufficializzato che(la sua uscita dalla società entro fine 2021 era già stata comunicata). Hayward era stato nominato membro del consiglio al momento dell'IPO della società nel maggio 2011 e nominato presidente nel 2013. Madhavpeddi è entrato a far parte del board di Glencore nel febbraio 2020 e ha oltre 40 anni di esperienza nel settore minerario, compreso l'incarico di CEO di China Molybdenum International (China Moly) dal 2008 al 2018."Mentre il mondo passa a forme più pulite di energia e mobilità, il nostro portafoglio di prodotti consentirà a Glencore di svolgere un ruolo chiave nell'aiutarci a raggiungere gli obiettivi di Parigi e a svolgere unin corso", ha dichiarato Madhavpeddi.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 323 e successiva a quota 329,2. Supporto a 316,9.