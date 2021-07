The Italian Sea Group vende un nuovo yacht Admiral di 66 metri

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, operatore globale della nautica di lusso quotato sull'MTA di Borsa Italiana, ha annunciato la, un nuovobasato sul modello GC Force, nome dedicato al fondatore della società. Nella realizzazione di questo nuovo yacht, TISG collaborerà con un team di professionisti internazionali.Una delle caratteristiche distintive di questo progetto, sottolinea la società in una nota, è la, situata in un'area riservata del sundeck e contraddistinta dalla luminosità degli ambienti, grazie alla presenza di vetrate floor-to-ceiling che permettono un'esclusiva visuale durante la navigazione. La zona dell'helideck, accessibile soltanto dalla owner cabin, si trasforma in uno spazio privato dedicato unicamente all'armatore."Questa nuova vendita - ha commentato, fondatore e CEO di The Italian Sea Group - conferma ulteriormente la nostra posizione nel range dei player più importanti della nautica internazionale nel segmento dai 60 agli over 100 metri, ed evidenzia la nostra capacità di interpretare e soddisfare le richieste più esigenti in termini di assoluta customizzazione, performance, standard qualitativi ed attenzione ingegneristica verso l'ambiente".