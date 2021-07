Turchia, a giugno l'inflazione sale al +17,5% su base annua

(Teleborsa) - Dopo il leggero rallentamento del mese precedente, l'inflazione turca torna a crescere a giugno, facendo segnare un, secondo i dati comunicati dall'Istituto turco di statistica (TUIK). Il dato si confronta con il +16,59% di maggio e con attese, secondo dati di Bloomberg, per un aumento più contenuto al +16,8%., i prezzi al consumo sono, dopo il +0,89% del mese precedente.L'accelerazione dell'inflazione turcadel Paese, Recep Tayyip Erdogan. La Turchia ha allentato le restrizioni per il contenimento del coronavirus il mese scorso, ma deve ancora fare i conti con la debolezza della lira e con l'aumento dei prezzi globali delle materie prime.Su base annua, l'aumento più contenuto è stato il +2,01% nelle bevande alcoliche e nel tabacco. La comunicazione ha registrato il +6,13%, l'abbigliamento e le calzature il +7,05%, l'istruzione il +10,86%: sono stati gli altri principali gruppi in cui si sono registrati gli incrementi annui più bassi. Al contrario, icon un +26,29%,con un +25,69% e glie le bevande analcoliche con un +19,99% sono state le categorie in cui si sono registrati gli incrementi più consistenti.