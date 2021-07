Eni, si allarga la collaborazione con la Marina militare

Eni

(Teleborsa) -e la Marina militare hanno firmato oggi unfinalizzato atra le Parti, per garantire da un lato la "sicurezza marittima", intesa nel senso più ampio, e dall'altro lato, a realizzare un'ampia collaborazione a supporto del potenziamento della sicurezza energetica a protezione degli interessi nazionali in campo marittimo.In particolare, la Marina militare, fornirà supporto ad Eni tramite il concorso all'nello specifico settore della subacquea e dell'idrografia, sull'impiego ottimale delle risorse della piattaforma continentale. Il protocollo contribuirà anche a rendere l'ambiente dellee degli idrocarburi offshore più familiare per la Marina militare.Il protocollo è stato firmato nel salone dei Marmi di Palazzo Marina a Roma dall'ammiraglio di squadra, Capo di Stato Maggiore della Marina militare, e da, amministratore delegato di Eni.