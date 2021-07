Azimut, raccolta netta giugno positiva per 1 miliardo

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nel mese di giugno una raccolta netta di risparmio gestito positiva per oltre 1 miliardo, raggiungendo così oltre 12 miliardi di raccolta netta totale da inizio anno. Il totale dellesi attesta a fine giugno a 75,7 miliardi, di cui 51,3 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.: nel primo semestre del 2021 il Gruppo e le sue divisioni hanno registrato 96 nuovi ingressi, portando il totale del Gruppo Azimut a fine giugno a 1842 unità., commenta: “che trova risposta nell’ampia gamma di soluzioni di Azimut a disposizione dei nostri consulenti finanziari e che si traduce per i nostri clienti in una performance media ponderata netta di 5,5% da inizio anno., con particolare riguardo per questo mese alle attività di Sanctuary Wealth negli Stati Uniti. Il radicamento nei mercati esteri che prosegue ormai da diversi anni consente, inoltre, ai nostri clienti di beneficiare di soluzioni uniche sul mercato che possiamo offrire in esclusiva. In quest’ottica è stato appena lanciato il fondo AZ Raif II - Private Equity HighPost in partnership con le famiglie Bezos e Moross, per investire in aziende mid-market nel settore consumer basate principalmente negli USA".