IEG, a Vicenzaoro Settembre torna la kermesse dell'orologeria VO Vintage

(Teleborsa) - In occasione di(10-14 settembre 2021) torna, la seconda edizione dell’evento ideato dae dedicato a tutti i collezionisti, appassionati e curiosi di orologeria e gioielleria vintage. Da sabato 11 a lunedì 13 settembre 2021, un momento prezioso e di incontro vis-à-vis per tutti gli attori del vintage di alta gamma, un settore che è previsto in crescita costante da qui al 2025, con vendite stimate per ildi secondo polso tra i 29 e i 32 miliardi di dollari1. E non solo, anche un viaggio nel meraviglioso mondo della gioielleria divenuta iconica nel tempo.Community e cultura le parole chiave alla base della kermesse aperta al pubblico, ideata e realizzata grazie all’expertise diche con la sua Jewellery Agenda presidia nel mondo gli eventi top del. VO Vintage rappresenta il momento di scambio, di ritrovo, di condivisione della passione che anima tutti coloro che gravitano intorno al mondo all’orologeria e gioielleria vintage e che avranno l’esclusiva possibilità di trovare in un'unica location pezzi unici, che hanno creato la dimensione delnella storia, ma anche i maggiori esperti del settore. Un’occasione di relazione ancor più attesa dopo quasi un anno di stop forzato agli eventi in presenza che, a garanzia di privacy e sicurezza di espositori e visitatori, si svolgerà in presenza nel foyer del primo piano del quartiere fieristico vicentino, in un contesto esclusivo e riservato.Sono attesi i quattro più importantidel settore, grandi appassionati ancor prima che operatori di mercato, ognuno con una selezione di orologi rari e ricercatissimi:. Personalità d’eccezione che fanno di VO Vintage un’occasione per i visitatori collezionisti per ammirare il meglio dell’orologeria vintage di lusso, condividerne la storia e le peculiarità manifatturiere con i più grandi esperti e soddisfare le proprie curiosità su modelli.