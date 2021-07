Varianti e Fed fanno tremare Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove al ribasso la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la variante Delta del coronavirus e per le ipotesi di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. Dai verbali della riunione di giugno della banca centrale americana è emerso che il comitato direttivo della Fed ridurrà gli acquisti di titoli entro fine anno. E, gli addetti ai lavori si attendono una decisione ufficiale già durante la riunione di politica monetaria di fine luglio.Sul fronte macroeconomico, deludono le richieste di sussidio tra i disoccupati USA: nell'ultima settimana le nuove domande sono aumentati di 2mila unità a 373mila.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una flessione dello 0,76%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.329 punti. In frazionale calo il(-0,34%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,56%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,75%),(-1,24%) e(-1,23%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,32%.Affonda, con un ribasso del 2,38%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,83%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,67%.(+4,26%),(+3,23%),(+1,56%) e(+1,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,42%.Crolla, con una flessione del 2,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%.