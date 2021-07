G20, Visco: divergenze non accettabili, necessario uno stretto coordinamento delle politiche per la ripresa

(Teleborsa) - Il governatore della Banca d'Italia,, ha dichiarato che "è della massima urgenza preparare le nostre economie per il futuro, rendendole più forti, inclusive e sostenibili". Nel suo intervento al forum annuale sulla produttività durante ila Venezia ha fatto il punto sulle politiche economiche da implementare per uscire dalla crisi innescata dallada Covid. "Laalla crisi ha già ottenuto risultati rilevanti: ha evitato una stretta del credito e ha attenuato l'impatto dell'emergenza su imprese e famiglie, scongiurando – ha sottolineato Visco – il fallimento di imprese sostenibile" mentre ha supportato lo sviluppo di vaccini sperimentali anti Covid."Ora laguadagna slancio, le previsioni vengono riviste al rialzo ma i progressi sono disomogenei", ha però messo in evidenza il governatore della. In questo quadro bisogna assicurareagli Stati che sono più in affanno nelle misure necessarie, perché "le divergenze non saranno accettabili in questo contesto incerto: resta necessario un stretto coordinamento". Come nelle fasi post crisi degli anni '70 e '80 del secolo scorso, "la pandemia potrebbe essere seguita da un periodo di alti– ha spiegato – ma bisogna rimuovere gli ostacoli alla tecnologia e se c'è un ruolo cruciale degli investimenti digitali, bisogna prendere in conto del capitale umano" e della formazione.