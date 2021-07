Milano effervescente in linea con le altre Borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

STMicroelectronics

CNH Industrial

Unicredit

Amplifon

Nexi

Biesse

Banca Popolare di Sondrio

Carel Industries

IGD

Autogrill

B.F

Falck Renewables

Ferragamo

(Teleborsa) -; lo stesso avviene a Piazza Affari, che chiude con un'ottima performance. Le Borse europee hanno terminato le contrattazioni, lasciandosi alle spalle il sell-off di ieri, che aveva origine dal timore che la variante Delta del coronavirus possa fiaccare la ripresa economica mondiale. Denaro sulla borsa statunitense, dove l'registra un rialzo dell'1,00%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,186. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.808,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,34%.Lieve calo dello, che scende a +110 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,77%.in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,73%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,30%, e decolla, con un importante progresso del 2,07%.A Milano, chiude in deciso rialzo il(+1,67%), che raggiunge i 25.052 punti; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 27.500 punti.In rialzo il(+0,99%); come pure, in moderato rialzo il(+0,34%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,59 miliardi di euro, in calo di 1.511,7 milioni di euro, rispetto ai 3,11 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,47 miliardi di azioni, rispetto ai 0,88 miliardi precedenti.Su 432 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 98 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 307. Invariate le rimanenti 27 azioni.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,80%.Svettache segna un importante progresso del 3,74%.Vola, con una marcata risalita del 3,44%.Brilla, con un forte incremento (+3,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,39%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.del FTSE MidCap,(+5,08%),(+4,39%),(+4,21%) e(+3,21%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,75%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,46%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,66%.