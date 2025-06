Borse europee in rosso su tensioni geopolitiche. Vola il petrolio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso, sul riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente, dopo l'attacco di Israele all'Iran. Una mossa che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,93%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 5,35%.Si riduce di poco lo, che si porta a +88 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,36%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,21%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,94%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,44%, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 41.802 punti.di Milano, troviamo(+1,61%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,42%: il CdA ha approvato il comunicato relativo all'offerta pubblica di scambio promossa da. Tuttavia, ha ribadito che l'operazione non riconosce pienamente il valore dell'istituto valtellinese.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,74%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,69%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,51%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,39%),(+2,03%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,62%.