Enel Green Power Espana, accordo con Johnson & Johnson per fornitura energia rinnovabile

(Teleborsa) - Enel Green Power Espana (Gruppo) ha firmato un(Virtual Power Purchase Agreement - VPPA) di energia completamente rinnovabile della durata di 10 anni con l'azienda farmaceutica internazionale. Il contratto prevede la fornitura di 270 GWh/anno di energia rinnovabile, generata da una capacità produttiva totale di 104 MW. Il VPPA avrà inizio nel gennaio 2023 e, insieme ad altri accordi precedentemente firmati dall'azienda sanitaria internazionale, porterà Johnson & Johnson all'equivalente del 100% di elettricità proveniente da fonti rinnovabili in Europa entro il 2023. Si tratta di un grande passo verso il raggiungimento del target sul clima dell'azienda, cioè il raggiungimento del 100% di elettricità proveniente da fonti rinnovabili a livello globale entro il 2025.. Il VPPA è uno strumento fondamentale nel progresso di Johnson & Johnson verso l'equivalente del 100% di elettricità proveniente da fonti rinnovabili in Europa entro il 2023" - ha dichiaratoe Responsabile della business line Global Power Generation di Enel -. "Questo innovativo accordo, basato su una combinazione ibrida di fonti rinnovabili eoliche e solari, mette in evidenza le possibilità offerte alle aziende dai PPA virtuali paneuropei, dando impulso al loro percorso di sostenibilità nel contesto della lotta al cambiamento climatico in tutto il continente."La fornitura di energia prevista dal VPPA sarà generata dacreando un mix energetico ibrido che combinerà fonti solari ed eoliche. L'85% dell'energia proverrà dai parchi eolici Campillo II e III, che fanno parte di un cluster situato nella provincia spagnola di Cuenca. La loro costruzione avrà inizio nell'ultimo trimestre del 2021. Il restante 15% sarà fornito dall'impianto fotovoltaico Veracruz da 47 MW, situato a Badajoz. Grazie a questo accordo, l'energia rinnovabile fornita a Johnson & Johnson eviterà l'emissione in atmosfera di circa 130.720 tonnellate di CO2 annuali.Il VPPA firmato da Enel Green Power España e Johnson & Johnson è un accordo finanziario che non richiede una consegna fisica di energia. Fornisce all'acquirente una copertura finanziaria del prezzo e le corrispondenti garanzie di origine legate alla produzione di energia da impianti rinnovabili. I VPPA permettono a tutti i tipi di imprese di trarre vantaggio dalle energie rinnovabili su scala commerciale, beneficiando della flessibilità di una soluzione personalizzata.