Goldman Sachs, trimestrale sopra le attese trainata da investment banking

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha registrato undi 15,39 miliardi di dollari e undi 5,49 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2021. I ricavi sono stati di 33,09 miliardi di dollari e gli utili di 12,32 miliardi di dollari nei primi sei mesi. L'utile diluito per azione è stato di 15,02 dollari per il secondo trimestre dell'anno, rispetto a 0,53 dollari per il secondo trimestre 2020 e 18,60 per il primo trimestre del 2021. La banca d'affari statunitense ha, che erano per un utile per azione di 10,24 dollari e un fatturato di 12,17 miliardi di dollari.La divisioneha generato il suo secondo fatturato trimestrale più alto della storia, con 3,61 miliardi di dollari, dietro solo il primo trimestre del 2021. I ricavi trimestrali sono stati anche i secondi più alti in ciascuna sotto-attività: consulenza finanziaria, sottoscrizione di azioni e sottoscrizione di debito. La divisioneha generato ricavi trimestrali per 4,90 miliardi di dollari, quella dell'per 5,13 miliardi di dollari e quella Consumer & Wealth Management un record di 1,75 miliardi di dollari.Goldman Sachs ha anche annunciato che il suo consiglio d'amministrazione ha approvato il previsto aumento del 60% deltrimestrale a 2 dollari per azione a partire dal terzo trimestre del 2021. "La nostra performance del secondo trimestre e i ricavi record per la prima metà dell'anno dimostrano la forza del nostro franchise di clienti e il nostro continuo progresso sulle nostre priorità strategiche", ha commentato, presidente e amministratore delegato.